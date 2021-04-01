Среди других кейсов, ЕСПЧ обратил внимание на несколько, касающихся непосредственно Украины. В частности, это дела Юлии Тимошенко, Юрия Луценко и других истцов в суд против Украины.

Об арестах политиков

Эта часть доклада касается Статьи 18. Допускаются некоторые ограничения защищенных прав и свобод во время законных уголовных производств (или ограничений в собрании). Но ЕСПЧ выступает против злоупотребления этими ограничениями ради других целей.

Интересно Украина третья по количеству новых дел в ЕСПЧ за 2020 год

Нарушения статьи 18 остаются редкими и считаются особенно серьезными, отмечают в Совете Европы. На конец 2020 года в комитете было рассмотрено 12 таких дел против Азербайджана, Грузии, России, Турции и Украины.

Эти дела касаются в первую очередь ареста, задержания и, в некоторых случаях, осуждению правительственных критиков, общественных активистов, правозащитников и политиков. Во многих случаях происходило "уголовное преследование по обвинениям, не подтвержденным доказательствами". Скрытым мотивом было замалчивание или наказание заявителя и нежелания других.

По делам Тимошенко и Луценко, то в 2020 году Комитет с удовлетворением отметил, что "оба были освобождены и полностью реабилитированы". Все негативные последствия нарушений были стерты. В тексте отдельно отмечается "серьезная реформа прокуратуры", особенно по отмене ее надзорной функции.

Что требуют от прокуратуры

В ЕС сейчас "с удовольствием отмечают серьезную реформу прокуратуры", которая окончательно отменила ее общую надзорную функцию.

Однако, наряду с этим, Парламент до сих пор сохраняет свою конституционную компетенцию – увольнение Генерального прокурора, что может угрожать внешней независимости последнего. Властям Украины предложили дополнительно доделать Закон о прокуратуре, включив туда новые конституционные изменения.

Отдельный пункт касался выполнения положений законов и Уголовно-процессуального кодекса Украины, которые гарантируют автономию прокуроров.

Государственное бюро расследований (ГБР) "сейчас действует как независимое учреждение", указано в отчете. Оно должно расследовать обвинения в пытках и жестоком обращении в отношении правоохранителей. Генпрокуратура объявила "сообщение о нулевой толерантности против пыток" на встрече высокого уровня 19 июня 2020 года.

Текст отчета поддерживает изменения в ГПУ и ГБР, но проблем еще много / Коллаж Basel Institute of Governance

Украинским лидерам в этой области предлагается прибегнуть к необходимым изменениям в законодательную базу против пыток и жестокого обращения. Оплатить компенсации потерпевшим, а также немедленно принять наиболее соответствующие поправки.

Проблемы с содержанием под стражей

Структурные проблемы относительно условий содержания в Украине заставили Суд вынести пилотное решение в 2020 году (Сукачев). Рассматривая это дело в 2020 году, вместе с группой Невмержицкого, Комитет повторил свое устойчивое решение "по устранению проблем украинской тюремной системы".

Вопиющие проблемы в тюрьмах Особенно это касается перенаселения, плохих материальных условий и транспортировки, неадекватной медицинской помощи в СИЗО. Этих реформ все еще ждут, отметили в ЕС.

Власти призвали в дальнейшем продвигать альтернативные санкции и минимизировать использование мер пресечения в виде содержания под стражей, а также срочно установить адекватные превентивные и компенсационные средства не позднее чем через 18 месяцев после вступления решения ЕСПЧ в законную силу.

Особое внимание обратили на плохое состояние тюремной системы Украины / Фото Open Democracy

В деле Сукачева как раз рассматривались эти проблемы: перенаселенность и неадекватные материальные условия предварительного заключения. Широко распространена проблема, сохраняющаяся по меньшей мере с 2005 года, когда Суд вынес свое первое решение по этому поводу. Принятие ряда комплексных мер для уменьшения перенаселенности и улучшения условий содержания все еще необходимо.

Судебная власть в Украине и решение ЕСПЧ

В группе дел "Александр Волков против Украины" Комитет рассматривал вопросы, касающиеся независимости и беспристрастности судебной власти и реформирования системы судебной дисциплины и карьеры. Органы государственной власти призвали "разработать и принять законодательную базу, которая бы полностью учитывала соответствующие стандарты Совета Европы".

А также обеспечить, чтобы "любое уголовное расследование против судьи соответствовало стандартам и рекомендациям", а также чтобы были введены необходимые процессуальные гарантии и просмотр следственной практики для эффективной защиты судей от ненадлежащего влияния. Дискуссии и консультации по выполнению Украиной решений ЕСПЧ все еще продолжаются.

В 2020 году были продлены многие предыдущие проекты относительно Украины в контексте выполнения решений ЕСПЧ: независимость и эффективность судебной власти: справедливость дисциплинарного производства против судей (Волков); невыполнение судебных решений, включая отсутствие эффективной правовой защиты (Иванов/Бурмич и Сукачев); восстановление производства для выполнения решений Страсбурга (группа дел Бочана №2).

Кроме того, Секретариат Парламентской ассамблеи Совета Европы работал над усилением парламентского надзора за исполнением решений Суда в Украине с членами и работниками Парламента.