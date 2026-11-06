Прокуратура Киева опровергла информацию об обысках в помещениях "Киевтеплоэнерго" и изъятии документов

Предыдущую информацию с сайта КГГА опровергла прокуратура Киева 6 ноября.

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Что говорят в прокуратуре?

Киевская городская прокуратура утверждает, что обыски проходили исключительно по местам жительства двух работников "Киевтеплоэнерго" и сотрудников подрядных организаций. Их проводили на основании определений суда.

Следственные действия происходили в рамках расследования о возможном хищении и присвоении бюджетных средств. Речь идет о вероятном завышении стоимости материалов при выполнении строительных работ.

Правоохранители объяснили, что проверяют соглашения, заключенные в 2024 году, а также договоры за март 2026 года. По отдельным работам акты уже подписали и оплатили.

В то же время следствие проверяет информацию о возможном перечислении полученных бюджетных средств на счета подконтрольных физических лиц-предпринимателей.

Во время обысков у работников КП "Киевтеплоэнерго" никакие документы не изымались– заверили в прокуратуре.

Там также подчеркнули, что следственные действия по местам жительства фигурантов "не влияют и не могут повлиять на запуск отопления в квартирах киевлян".

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Напомним, в этот же день на официальном портале Киева сообщили, что правоохранители провели обыски в кабинетах и квартирах работников "Киевтеплоэнерго". Как утверждали в КГГА, следователи пытались изъять оригиналы проектно-сметной документации и документы, необходимые для начала строительных работ.

"Особенно критична ситуация при подготовке к запуску отопления для миллионов киевлян", – отмечали в сообщении.