Прокуратура Києва заперечила обшуки в приміщеннях "Київтеплоенерго" та вилучення документів

Попередню інформацію з сайту КМДА спростувала прокуратура Києва 6 листопада.

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Що кажуть у прокуратурі?

Київська міська прокуратура стверджує, що обшуки відбувалися виключно за місцями проживання двох працівників "Київтеплоенерго" та співробітників підрядних організацій. Їх проводили на підставі ухвал суду.

Зазначається, що слідчі дії відбувались у рамках розслідування про можливе розкрадання та привласнення бюджетних коштів. Йдеться про ймовірне завищення вартості матеріалів під час виконання будівельних робіт.

Правоохоронці пояснили, що перевіряють угоди, укладені у 2024 році, а також договори за березень 2026 року. За окремими роботами акти вже підписали та оплатили.

Водночас слідство перевіряє інформацію про можливе перерахування отриманих бюджетних коштів на рахунки підконтрольних фізичних осіб-підприємців.

Під час обшуків у працівників КП "Київтеплоенерго" жодні документи не вилучались– запевнили у прокуратурі.

Там також наголосили, що слідчі дії за місцями проживання фігурантів "не впливають і не можуть вплинути на запуск опалення у квартирах киян".

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Нагадаємо, цього ж дня на офіційному порталі Києва повідомили, що правоохоронці провели обшуки в кабінетах і помешканнях працівників "Київтеплоенерго". Як стверджували у КМДА, слідчі намагалися вилучити оригінали проєктно-кошторисної документації та документи, необхідні для початку будівельних робіт.

"Особливо критичною ситуація є під час підготовки до запуску опалення для мільйонів киян", – зазначали у повідомленні.