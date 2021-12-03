Экс-нардепа Семена Семенченко и еще 8 человек подозревают в создании незаконных вооруженных формирований и незаконном обращении с оружием. Также подозреваемым инкриминируют организацию теракта.

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Организация под руководством Семенченко могла совершить теракт

По данным следствия, экс-нардеп Семен Семенченко еще в начале 2018 года создал незаконное вооруженное формирование, которое действовало на территории Киева и области. В его распоряжении были тренировочная база военного типа, арсенал, боеприпасы и взрывчатые вещества. Также следователи выяснили, что "частная военная кампания" отрабатывала свои навыки как в Украине, так и заграницей.

Также организацию подозревают в организации теракта – выстрел из противотанкового гранатомета в здание канала "112-Украина" в июле 2019 года. Одного из 8 фигурантов дела подозревают в контрабанде военных товаров сомнительного качества для оборонной сферы страны по завышенным ценам.

По данным СБУ, в незаконное формирование входили бывшие военнослужащие и участники боевых действий. Расследование против 9 фигурантов проводили по 4 уголовным статьям.

Дело Семенченко