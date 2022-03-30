Об этом сообщили в Офисе генпрокурора 30 марта. Следователи установили, что 25 марта житель Краматорска создал видео, где отрицал российскую агрессию.

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Мужчина публично призвал поддержать незаконные решения и действия рашистов. Он опубликовал запись на свою страницу в тиктоке.

Что грозит подозреваемому

В Офисе генпрокурора подчеркнули, что это первый обвинительный акт, который был направлен в суд за коллаборационизм. Статья вступила в силу 15 марта 2022 года. За 15 дней зарегистрировали 151 уголовное производство.

Статья позволяет осудить сотрудничество с государством-агрессором. Нарушителям грозит до 12 лет тюрьмы.

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