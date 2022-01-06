Ходатайство подал прокурор Белкин. Об этом в суде заявил адвокат Порошенко Игорь Головань в эфире одного из телеканалов лидера "Европейской Солидарности".

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По словам адвоката, ходатайство об аресте имущества подписала не генпрокурор Ирина Венедиктова.

Обратились они (прокуроры – 24 канал) в Печерский суд ... и судья, несмотря на нормы закона, движется в ускоренном режиме. Мы это понимаем, но мир все видит,

– сказал Головань.

Дело Порошенко: что надо знать

Пятому президенту 20 декабря объявили подозрение в государственной измене. Правоохранители говорят о доказательствах в торговле с пророссийскими боевиками на Донбассе. Речь идет о покупке угля.

По версии следствия, в 2014 – 2015 годах Порошенко блокировал поставки угля из Южно-Африканской Республики и по требованию России заключил соглашение с боевиками.

Когда политику объявили о подозрении, тот находился в Варшаве. В своем видеообращении он сказал, что вернется в Украину в первой половине января, но "по своему графику".

Уже 6 января Порошенко рассказал, когда планирует вернуться в Украину. Это произойдет 17 января. На родине он должен провести встречу с Генеральным прокурором Ириной Венедиктовой.

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