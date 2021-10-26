Никто никого не покрывает. Об этом заявила генпрокурор Ирина Венедиктова.

Ранее Дело о закупке вакцин во времена Степанова закрыли: нарушений не нашли

Собирают улики

Венедиктова подчеркнула, что прокуратура пока не готова выдвигать конкретные подозрения. Дело в том, что собирают доказательства. Для суда требуется конкретный состав преступления.

У вас есть хорошее слово "саботаж", но в суде нужно будет определить конкретный состав преступления: халатность, халатность или превышение служебных полномочий,

– отметила генпрокурор.

Однако, по ее словам, "ничего не забыто". Несколько дел относительно экс-министра расследуют.

Что известно о делах Степанова

В феврале 2021 года глава Национального антикоррупционного бюро начал расследование насчет закупки вакцин против COVID-19.

Степанову приписывали злоупотребление служебным положением. Министр якобы заблокировал соглашение "Медицинских закупок" о покупке вакцин в пользу компании "Лекхим" и Sinovac.

Сам Степанов сказал, что это Sinovac требовало проводить закупку через посредника. Все обвинения тогда министр назвал безосновательными. В конце концов это дело таки закрыли.

Обратите внимание! Верховная Рада 18 мая проголосовала за отставку Максима Степанова с должности министра. Причиной такого решения назвали проваленную кампанию вакцинации и вероятное участие политика в коррупционных схемах.