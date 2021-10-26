Ніхто нікого не покриває. Про це заявила генпрокурорка Ірина Венедіктова.

Раніше Справу про закупівлю вакцин у часи Степанова закрили: порушень не знайшли

Збирають докази

Венедіктова наголосила, що прокуратура поки не готова висувати конкретні підозри. Річ у тім, що наразі збирають докази. Для суду потрібен конкретний склад злочину.

У вас є гарне слово "саботаж", але в суді треба буде визначити конкретний склад злочину: недбалість, недбалість чи перевищення службових повноважень,

– зауважила генпрокурорка.

Однак, за її словами, "нічого не забуто". Кілька справ щодо ексміністра розслідують.

Що відомо про справи Степанова

У лютому 2021 року глава Національне антикорупційне бюро розпочало розслідування щодо закупівлі вакцин проти COVID-19.

Степанову приписували зловживання службовим становищем. Міністр нібито заблокував угоди "Медичних закупівель" про покупку вакцин на користь компанії "Лекхім" та Sinovac.

Сам Степанов сказав, що це Sinovac вимагала проводити закупівлю через посередника. Усі звинувачення тоді міністр назвав безпідставними. Зрештою, цю справу таки закрили.

Зверніть увагу! Верховна Рада 18 травня проголосувала за відставку Максима Степанова з посади міністра. Причиною такого рішення називали провалену кампанію вакцинації та ймовірну участь політика у корупційних схемах.