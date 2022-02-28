Прокуратура расследует убийство российскими военными гражданского на Киевщине

Прокуратура Киевской области начала досудебное расследование по убийству российским военным гражданского мужчины в поселке Иванков

Действия оккупантов квалифицированы по ч. 2 ст. 438 УК Украины – нарушение законов и обычаев войны.

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"Военнослужащие вооруженных сил РФ, нарушая законы войны, из автоматического оружия застрелили гражданского мужчину в поселке Иванков Вышгородского района", - говорится в сообщении прокуратуры.

Это не первый случай, когда российские военные не только обстреливают мирное население из ракет, но и убивают безоружных людей на улицах городов и сел. Во временно оккупированном Бердянске российский захватчик выстрелил в мужчину, который не дал ему телефон, чтобы оккупант позвонил по телефону домой в Россию. Мужчина погиб на месте.

Правоохранительные органы продолжают фиксировать все действия захватчиков с целью привлечения их к ответственности.