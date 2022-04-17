Прокуратура расследует захват россиянами зданий "Луганскгаза"
17 апреля 2022 , 13:52Читати новину українською
Источник:Офис генпрокурора
Российские оккупанты захватили здания структурных подразделений АО "Луганскгаз". По данному факту в прокуратуре уже открыли уголовное дело.
Производство открыли по статье о захвате государственных или общественных зданий или сооружений. В настоящее время идет расследование.
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Какие подразделения "Луганскгаза" захватили россияне
- Старобельский,
- Марковский,
- Новопсковский.
Кстати, помогали российским оккупантам боевики из фейковой республики в Луганской области.
На тему смотрите утреннюю сводку Генштаба за 17 апреля: