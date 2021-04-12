Бил, окунал головой в воду: разоблачили боевика, который пытал пленных в "Изоляции"
Прокуратура заочно сообщила о подозрении боевику, который пытал пленных в подпольной тюрьме "Изоляция". Одного из заключенных он сильно бил и погружал головой в воду.
Источник:МВД Украины
Украинские правоохранители разоблачили мужчину, причастного к преступлениям в тюрьме "Изоляция".
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Детали преступлений боевика
В 2017 году подозреваемый вошел в состав военизированного формирования "МГБ ДНР". Там его назначили на должность оперуполномоченного.
Боевик получил задание выявлять людей с проукраинскими позициями, незаконно удерживать их с применением психологического и физического насилия.
Полицейские задокументировали факт пытки людей во время допросов. Пытки были применены к одному из заключенных. Мужчину силой поместили в" тюрьму", где били по разным частям тела, угрожали убить, а также принудительного погружали головой в воду.
Что говорят правоохранители
Сейчас фигуранту заочно сообщили о подозрении
- в участии в террористической организации,
- незаконных военизированных формированиях,
- нарушении законов и обычаев войны,
- жестоком обращении с гражданским населением,
- совершении преступлений по предварительному сговору группой людей.
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Что известно о тюрьме "Изоляция"
- После оккупации боевики устроили на территории завода "Изоляция" в Донецке подпольную тюрьму. Там они жестоко издевались над людьми.
- Всего полиция заочно привлекла к ответственности 10 боевиков, которые пытали и незаконно удерживали граждан в тюрьме.
- Журналист Денис Казанский недавно записал видео, где показал фото и данные палачей подпольной тюрьмы "Изоляция". Они имеют российское гражданство.
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