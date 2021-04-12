Прокуратура заочно сообщила о подозрении боевику, который пытал пленных в подпольной тюрьме "Изоляция". Одного из заключенных он сильно бил и погружал головой в воду.

Украинские правоохранители разоблачили мужчину, причастного к преступлениям в тюрьме "Изоляция".

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Детали преступлений боевика

В 2017 году подозреваемый вошел в состав военизированного формирования "МГБ ДНР". Там его назначили на должность оперуполномоченного.

Боевик получил задание выявлять людей с проукраинскими позициями, незаконно удерживать их с применением психологического и физического насилия.

Полицейские задокументировали факт пытки людей во время допросов. Пытки были применены к одному из заключенных. Мужчину силой поместили в" тюрьму", где били по разным частям тела, угрожали убить, а также принудительного погружали головой в воду.

Что говорят правоохранители

Сейчас фигуранту заочно сообщили о подозрении

в участии в террористической организации,

незаконных военизированных формированиях,

нарушении законов и обычаев войны,

жестоком обращении с гражданским населением,

совершении преступлений по предварительному сговору группой людей.

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Что известно о тюрьме "Изоляция"