Прокуратура Донецкой области получила нового руководителя
Новым прокурором Донецкой области стал Евгений Белоусов. От него в ГПУ ожидают расследования преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта на Донбассе.
Представил Белоусова заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов. По его словам, в ГПУ происходит масштабное реформирование.
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В Генпрокуратуре добавили, что новый генпрокурор должен наладить работу правоохранительных органов Донецкой области.
Особое внимание должно уделяться расследованию и документированию преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта – военных и против человечности, с целью формирования прочной доказательной базы для Международного уголовного суда и национальных судов,
– сообщили в ГПУ.
Мамедов отметил, что для эффективного реформирования в органах прокуратуры должны работать только профессионалы, которые честно и беспристрастно выполняют свою работу.
Новоназначенный прокурор уже назвал свои приоритеты в расследованиях.
Приоритетом являются военные преступления, преступления против жизни, против национальной безопасности. Конечно, не останутся без внимания коррупционные преступления, преступления в экономической, бюджетной и земельной сферах,
– отметил Белоусов.
Что известно о Евгении Белоусове?
- 35-летний уроженец Белой Церкви Киевской области.
- Работает в органах прокуратуры с 2010 года.
- С августа 2018 года работал в должности первого заместителя военного прокурора Объединенных сил.
- Имеет государственную награду "За военную службу Украине".