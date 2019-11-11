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      Прокуратура Донецкой области получила нового руководителя

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      Новый прокурор Донецкой области – Евгений Белоусов (слева)
      Новый прокурор Донецкой области – Евгений Белоусов (слева) / gp.gov.ua

      Новым прокурором Донецкой области стал Евгений Белоусов. От него в ГПУ ожидают расследования преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта на Донбассе.

      Представил Белоусова заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов. По его словам, в ГПУ происходит масштабное реформирование.

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      В Генпрокуратуре добавили, что новый генпрокурор должен наладить работу правоохранительных органов Донецкой области.

      Особое внимание должно уделяться расследованию и документированию преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта – военных и против человечности, с целью формирования прочной доказательной базы для Международного уголовного суда и национальных судов,
      – сообщили в ГПУ.

      Мамедов отметил, что для эффективного реформирования в органах прокуратуры должны работать только профессионалы, которые честно и беспристрастно выполняют свою работу.

      Новоназначенный прокурор уже назвал свои приоритеты в расследованиях.

      Приоритетом являются военные преступления, преступления против жизни, против национальной безопасности. Конечно, не останутся без внимания коррупционные преступления, преступления в экономической, бюджетной и земельной сферах,
      – отметил Белоусов.

      Что известно о Евгении Белоусове?

      • 35-летний уроженец Белой Церкви Киевской области.
      • Работает в органах прокуратуры с 2010 года.
      • С августа 2018 года работал в должности первого заместителя военного прокурора Объединенных сил.
      • Имеет государственную награду "За военную службу Украине".
      blog_ava
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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Донецка Расследования Новости политики ГПУ
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