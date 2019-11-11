Прокуратура Донецкой области получила нового руководителя

Новым прокурором Донецкой области стал Евгений Белоусов. От него в ГПУ ожидают расследования преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта на Донбассе.

Представил Белоусова заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов. По его словам, в ГПУ происходит масштабное реформирование.

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В Генпрокуратуре добавили, что новый генпрокурор должен наладить работу правоохранительных органов Донецкой области.

Особое внимание должно уделяться расследованию и документированию преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта – военных и против человечности, с целью формирования прочной доказательной базы для Международного уголовного суда и национальных судов,

– сообщили в ГПУ.

Мамедов отметил, что для эффективного реформирования в органах прокуратуры должны работать только профессионалы, которые честно и беспристрастно выполняют свою работу.

Новоназначенный прокурор уже назвал свои приоритеты в расследованиях.

Приоритетом являются военные преступления, преступления против жизни, против национальной безопасности. Конечно, не останутся без внимания коррупционные преступления, преступления в экономической, бюджетной и земельной сферах,

– отметил Белоусов.

Что известно о Евгении Белоусове?