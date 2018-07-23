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Прокуратура Крыма проверит всех крымских госслужащих на госизмену

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Прокуратура Крыма
Прокуратура Крыма / Фото из свободных источников

Прокуратура Крыма, которая временно находится в Херсоне, проверяет причастность каждого крымского госслужащего к совершению государственной измены.

Об этом заявила начальник управления Прокуратуры АРК Светлана Блудова в эфире "Радио Крым.Реалии".

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"Мы проверяем причастность каждого человека именно к совершению государственной измены, которая должна заключаться в активных действиях: помощь в ведении подрывной деятельности", – сказала руководитель управления прокуратуры.

Она подчеркнула, что госслужащих на территории аннексированного Крыма преследовать не будут. По ее словам, сам факт работы в подконтрольных России госорганах Крыма не является преступлением.

"Обычный госслужащий, который работает в МЧС и помогает народу, не будет нести уголовную ответственность", – утверждает Блудова.

Теги: Новости Украины Новости политики Аннексия Крыма Новости Крыма
Источник: 24 Канал
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