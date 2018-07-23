Прокуратура Криму перевірить усіх кримських держслужбовців на держзраду

Прокуратура Криму, яка тимчасово розташована в Херсоні, перевіряє причетність кожного кримського держслужбовця до вчинення державної зради.

Про це заявила начальниця управління Прокуратури АРК Світлана Блудова в ефірі "Радіо Крим.Реалії".

Читайте також: З'явилась інформація, як Україна збирається побороти російські ЗМІ в Криму

"Ми перевіряємо причетність кожної особи саме до вчинення державної зради, яка має полягати в активних діях: допомога у веденні підривної діяльностії", – сказала керівниця управління прокуратури.

Вона наголосила, що держслужбовців на території анексованого Криму переслідувати не будуть. За її словами, сам факт роботи в підконтрольних Росії держорганах Криму не є злочином.

"Звичайний держслужбовець, який працює в МНС і допомагає народу, не нестиме кримінальну відповідальність", – стверджує Блудова.