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      Прокуратура недовольна мерами пресечения подозреваемым в нападении на Сивохо

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      Суд избрал подозреваемым в нападении на заместителя секретаря СНБО Сергея Сивохо следующие меры пресечения: домашний арест и личное обязательство. Прокуратура Киева не согласна с этим решением и подаст апелляцию.

      Суд удовлетворил ходатайство только по одному из подозреваемых – Александра Волкова, которого отправили под домашний арест.

      Двух других Юрия Каплю и Сергея Тамарина – суд отпустил под личное обязательство.

      Обратите внимание Сивохо не представляет официально позицию СНБО, – Данилов

      Прокуратура Киева будет просить об избрании трем подозреваемым меры пресечения в виде круглосуточных домашних арестов, сообщили в пресс-служба прокуратуры в Фейсбуке.

      Категорически выступаю против преимущества права силы над силой права. На данный момент существует множество способов выразить позицию несогласия, не нарушая закон и без применения насилия,
      – заявил прокурор города Киева Сергей Юлдашев.

      Что известно о нападении на Сивохо?
      12 марта заместитель секретаря Сергей Сивохо презентовал Национальную платформу примирения и единства. Во время презентации активисты "Азова" ворвались силой в здание. Они объяснили, что им интересно "почему Сивохо называет войну с Россией "внутренним конфликтом".

      Впоследствии между мужчинами и Сивохо началась потасовка. Неизвестные ударили Сивохо в спину, он упал на колени. Полиция задержала 15 участников потасовки и открыла уголовное производство. Сам Сивохо прокомментировал, что эта ситуация не остановит путь к миру.

      Сивохо избили во время презентации платформы примирения: видео 24 канала

       

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины СНБО Сергей Сивохо Новости политики Расследования "Азов" Национальный корпус Криминальные новости Решение суда Прокуратура Киева
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