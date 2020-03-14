Прокуратура недовольна мерами пресечения подозреваемым в нападении на Сивохо

Суд избрал подозреваемым в нападении на заместителя секретаря СНБО Сергея Сивохо следующие меры пресечения: домашний арест и личное обязательство. Прокуратура Киева не согласна с этим решением и подаст апелляцию.

Суд удовлетворил ходатайство только по одному из подозреваемых – Александра Волкова, которого отправили под домашний арест.

Двух других Юрия Каплю и Сергея Тамарина – суд отпустил под личное обязательство.

Обратите внимание Сивохо не представляет официально позицию СНБО, – Данилов

Прокуратура Киева будет просить об избрании трем подозреваемым меры пресечения в виде круглосуточных домашних арестов, сообщили в пресс-служба прокуратуры в Фейсбуке.

Категорически выступаю против преимущества права силы над силой права. На данный момент существует множество способов выразить позицию несогласия, не нарушая закон и без применения насилия,

– заявил прокурор города Киева Сергей Юлдашев.

Что известно о нападении на Сивохо?

12 марта заместитель секретаря Сергей Сивохо презентовал Национальную платформу примирения и единства. Во время презентации активисты "Азова" ворвались силой в здание. Они объяснили, что им интересно "почему Сивохо называет войну с Россией "внутренним конфликтом".



Впоследствии между мужчинами и Сивохо началась потасовка. Неизвестные ударили Сивохо в спину, он упал на колени. Полиция задержала 15 участников потасовки и открыла уголовное производство. Сам Сивохо прокомментировал, что эта ситуация не остановит путь к миру.

Сивохо избили во время презентации платформы примирения: видео 24 канала