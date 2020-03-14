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      Прокуратура незадоволена запобіжними заходами підозрюваним у нападі на Сивохо

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      Сивохо побили під час презентації 12 березня / nationalcorps.org

      Суд обрав підозрюваним у нападі на заступника секретаря РНБО Сергія Сивохо запобіжні заходи: домашній арешт та особисте зобов’язання. Прокуратура Києва не погоджується з цим рішенням та подасть апеляцію.

      Суд задовольнив клопотання лише щодо одного з підозрюваних – Олександра Волкова, якого відправили під домашній арешт.

      Двох інших Юрія Каплю та Сергія Тамаріна – суд відпустив під особисте зобов’язання.

      Зверніть увагу Сивохо не представляє офіційно позицію РНБО, – Данілов

      Прокуратура Києва проситиме про обрання трьом підозрюваним запобіжних заходів у вигляді цілодобових домашніх арештів, повідомили у пресслужбі прокуратури у фейсбуці.

      Категорично виступаю проти переваги права сили над силою права. На сьогодні є безліч способів висловити позицію незгоди, не порушуючи закон і без застосування насильства,
      – заявив прокурор міста Києва Сергій Юлдашев.

      Що відомо про напад на Сивохо? 12 березня заступник секретаря Сергій Сивохо презентував Національну платформу примирення і єдності. Під час презентації активісти "Азову" увірвалися силою у будівлю. Вони пояснили, що їм цікаво "чому Сивохо називає війну з Росією "внутрішнім конфліктом".

      Згодом між чоловіками і Сивохо почалася штовханина. Невідомі вдарили Сивохо у спину, він впав на коліна. Поліція затримала 15 учасників штовханини та відкрила кримінальне провадження. Сам Сивохо прокоментував, що ця ситуація не зупинить шлях до миру.

      Сивохо побили під час презентації платформи примирення: відео 24 каналу

       

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      сьогодні
      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Розслідування "Азов" Національний корпус Кримінальні новини Рішення суду РНБО Київська прокуратура Сергій Сивохо Новини України Новини політики
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