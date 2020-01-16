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      Прокуратура открыла дело из-за угроз двум нардепам

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      По делу об угрозах подозревают Александра Чумака / nv.ua

      Прокуратура начала уголовные производства из-за угроз двум народным депутатам из фракции "Голос" Ольге Стефанишиной и Александре Устиновой.

      15 января Киевская прокуратура внесла в реестр данные заявления двух народных депутатов относительно угроз о расправе. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора в фейсбуке.

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      Речь идет о расследовании против Александра Чумака, экс-советника министра здравоохранения Зоряны Скалецкой. В ноябре 2019 года депутаты сообщили об угрозах Генпрокуратуре. После регистрации заявления попали в Нацполицию, там их перенаправили в прокуратуру Киева.

      Как пояснили в Офисе генпрокурора, ранее заявления не были рассмотрены должным образом из-за того, что чиновники, которые их рассматривали, готовились к увольнению. Поэтому, вероятно из-за этого и не уделили заявлениям достаточного внимания.

      Подследственность в этих уголовных производствах определена Главным управлением СБУ в г. Киеве и Киевской области.

      Что известно о конфликте?

      27 ноября во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, бывший советник главы Минздрава Зоряны Скалецкой Александр Чумак в грубой форме якобы дал команду "валить" законопроект о снижении цен на лекарства в Украине.

      По словам депутатов "Голоса", когда Стефанишина представила законопроект 2089 о снижении цен на лекарства в Украине, Чумак сказал: "Давайте начинайте, ибо я щас им бошки отобью".

      Чумак грубо высказался во время заседания комитета ВР: смотрите видео:

      Что известно про Александра Чумака?
      Чумак является совладельцем одесского фармацевтического завода "Интерхим". С сентября 2019 года он был советником министра здравоохранения Зоряны Скалецкой. Ранее Чумак был помощником нардепа Олега Мусия, который саботировал медицинскую реформу.

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      Александр Чумак – экс-советник Зоряны Скалецкой / Фото "Украинской Правды"

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      Автор: Галина Мамчук
      Теги: Новости Украины Новости политики Офис генпрокурора Партия Голос Зоряна Скалецкая Министерство здравоохранения Украины СБУ
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