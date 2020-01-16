Прокуратура відкрила провадження через погрози двом нардепам

Прокуратура розпочала кримінальні провадження через погрози двом народним депутаткам із фракції "Голос" Ользі Стефанишиній і Олександрі Устіновій.

15 січня Київська прокуратура внесла до реєстру дані заяв двох народних депутатів щодо погроз про розправу. Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора у фейсбуці.

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Йдеться про розслідування проти Олександра Чумака, ексрадника міністра охорони здоров’я Зоряни Скалецької. У листопаді 2019 року депутатки повідомили про погрози Генпрокуратурі. Після реєстрації заяви потрапила в Нацполіцію, там їх перенаправили у прокуратуру Києва.

Як пояснили в Офісі генпрокурора, раніше заяви не були розглянуті належним чином через те, що посадовці, які її розглядали, готувалися до звільнення. Тож, ймовірно через це й не приділили заявам достатньої уваги.

Підслідність у цих кримінальних провадженнях визначена за Головним управлінням СБУ у м. Києві та Київській області.

Що відомо про конфлікт?

27 листопада під час засідання комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, колишній радник очільниці МОЗ Зоряни Скалецької Олександр Чумак у грубій формі начебто дав команду "валити" законопроєкт про зниження цін на ліки в Україні.

За словами депутатів "Голосу", коли Стефанишина представила законопроєкт 2089 про зниження цін на ліки в Україні, Чумак сказав: "Давайтє начінайтє, бо я щас їм бошкі атабью".



Чумак грубо висловився під час засідання комітету ВР: дивіться відео:

Про відомо про Олександра Чумака? Чумак є співвласником одеського фармацевтичного заводу "Інтерхім". З вересня 2019 року він був радником міністра охорони здоров'я Зоряни Скалецької. Раніше Чумак був помічником нардепа Олега Мусія, який саботував медичну реформу.



Олександр Чумак – ексрадник Зоряни Скалецької / Фото "Української Правди"