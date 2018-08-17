Прокуратура открыла уголовное производство на адвокатов Януковича

Накануне платные защитники экс-президента Виктора Януковича устроили потасовку в суде с государственным адвокатом, которого назначил суд. Они пытались не впустить его в зал заседаний.

Разнимать адвокатов пришлось полиции, поскольку своей толкотней в коридоре они фактически заблокировали проход.

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Производство в прокуратуре возбудили по статье вмешательство в деятельность защитника или представителя лица. Само заседание превратилось в хоровое выступление адвоката и прокурора. Оба одновременно решили читать свои заключительные речи, перекрикивая друг друга. Адвокат Януковича Виталий Сердюк поднял шумиху еще и потому, что хотел еще допросить экс-премьера Николая Азарова по скайпу.

Судьи, тем временем, в эту какофонию не вмешивались и просто наблюдали. Наконец объявили перерыв на месяц, чтобы бесплатный адвокат Юрий Рябовол успел ознакомился с делом.

Напомним, 16 августа правозащитники бывшего президента Украины Виктора Януковича устроили драку с работниками полиции в помещении Оболонского суда Киева.