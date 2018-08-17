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Прокуратура відкрила кримінальне провадження на адвокатів Януковича

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Адвокати Януковича Віталій Сердюк та Ігор Федоренко
Адвокати Януковича Віталій Сердюк та Ігор Федоренко / glavcom.ua

Напередодні платні захисники екс-президента Віктора Януковича влаштували сутичку в суді із державним адвокатом, якого призначив суд. Вони намагалися не впустити його до зали засідань.

Розіймати адвокатів довелося поліції, оскільки своєю штовханиною в коридорі, вони фактично заблокували прохід.

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Провадження у прокуратурі відкрили за статтею втручання в діяльність захисника чи представника особи. Саме засідання перетворилося на хоровий виступ адвоката та прокурора. Обидва одночасно вирішили читати свої заключні промови перекрикуючи один одного. Адвокат Януковича Віталій Сердюк здійняв галас ще й тому, що хотів ще допитати екс-прем'єра Миколу Азарова по скайпу.

Судді, тим часом, у цю какофонію не втручалися та просто спостеігали. Врешті оголосили перерву на місяць, аби безкоштовний адвокат Юрій Рябовол встиг ознайомився зі справою. 

Нагадаємо, 16 серпня правозахисники колишнього президента України Віктора Януковича зчинили бійку з працівниками поліції у приміщенні Оболонського суду Києва.

Теги: Новини України Новини політики Віктор Янукович ГПУ Судді
Джерело: 24 канал
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