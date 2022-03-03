В прокуратуре предупредили, что Украина может быть отрезана от каналов связи из-за бомбардировок

Ирина Венедиктова обратилась к международной общине и отметила, что сегодня Украина борется за свой суверенитет, независимость и мир в Европе. В результате мощных бомбардировок, Украина может быть отрезана от каналов связи.

В Офисе Генерального прокурора уверены, что Украина – последний барьер на пути Путина к странам-членам ЕС. В частности, подчеркивают, что это война за Европу на территории Украины.

Украина может быть отрезана от каналов связи из-за мощных бомбардировок. Однако я уверена, что в таком случае международное сообщество и в дальнейшем будет принимать решительные меры для привлечения виновных к ответственности!

– подчеркнула Ирина Венедиктова.

Она также предупредила, что бездействие сегодня означает соучастие в военном преступлении и напомнила, что Путин не ответил за Грозный и Грузию. В частности, Генеральный прокурор Украины в обращении упомянула о Донбассе и Крыме, расследовании преступлений, которые ЕС решили не доводить до конца. Она уверяет, если закрыть глаза на разрушение Киева, Харькова и десятков других городов Украины, следующими будут столицы стран ЕС.

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