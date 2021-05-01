Прокурор опроверг родственные связи виновника ДТП в Киеве и экс-главы МВД
Прокурор официально опроверг, что виновник смертельного ДТП в Киеве Павел Билоконь является родственником экс-главы МВД Николая Билоконя. Авария произошла в Киеве в ночь с 30 апреля на 1 мая и унесла жизнь 18-летней девушки.
Источник:OBOZREVATEL
Билоконя отправили под стражу до 30 июня без права внесения залога. Адвокат был против такого решения, он аргументировал это тем, что вину подозреваемого не доказали, а доказательства формальные.
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Защитник сообщил, что они будут подавать апелляцию.
Родители Билоконя пока не комментируют трагедию. В то же время они рассказали: погибшая была возлюбленной их сына.
Сам Билоконь во время ДТП также получил травму – у него повреждена нога. Адвокат настаивает, что парень должен лечиться стационарно.
По данным СМИ, правоохранители неоднократно составляли протоколы на Билоконя. В частности, из-за превышения скорости, нетрезвого вождения и распития алкоголя в общественных местах.
Смертельное ДТП в Киеве: главное
- Авария произошла в ночь с 30 апреля на 1 мая на улице Леси Украинки.
- Автомобиль Infinity G25 врезался в столб. Легковушка двигалась на скорости более 100 километров в час.
- Одна из пассажирок умерла на месте ДТП, другую – госпитализировали.
- Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко рассказал, что водитель был пьян. Проверка на драгере вроде бы показала 1,41 промилле.
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