Прокурор официально опроверг, что виновник смертельного ДТП в Киеве Павел Билоконь является родственником экс-главы МВД Николая Билоконя. Авария произошла в Киеве в ночь с 30 апреля на 1 мая и унесла жизнь 18-летней девушки.

Билоконя отправили под стражу до 30 июня без права внесения залога. Адвокат был против такого решения, он аргументировал это тем, что вину подозреваемого не доказали, а доказательства формальные.

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Защитник сообщил, что они будут подавать апелляцию.

Родители Билоконя пока не комментируют трагедию. В то же время они рассказали: погибшая была возлюбленной их сына.

Сам Билоконь во время ДТП также получил травму – у него повреждена нога. Адвокат настаивает, что парень должен лечиться стационарно.

По данным СМИ, правоохранители неоднократно составляли протоколы на Билоконя. В частности, из-за превышения скорости, нетрезвого вождения и распития алкоголя в общественных местах.

Обратите внимание! Николай Билоконь был заместителем руководителя Администрации Президента Леонида Кучмы и занимал должность министра внутренних дел в течение 2003 – 2005 годов. Впоследствии бежал в Россию, чтобы избежать уголовного преследования.

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