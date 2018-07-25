Прокурор Кулик за время расследования против него заработал более миллиона гривен

Бывший военный прокурор сил АТО, а теперь заместитель начальника департамента международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Украины Константин Кулик за время расследования против него о вероятном незаконном обогащении официально заработал в органах прокуратуры 1 240 394 гривны.

Об этом сообщает Радио Свобода.

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Дело в отношении прокурора Константина Кулика было возбуждено в декабре 2015 года из-за подозрения в незаконном обогащении. В октябре 2016 года Кулику предъявлено обвинение по делу о незаконном обогащении. Судебное разбирательство продолжается до сих пор.

За 2016 военный прокурор Кулик задекларировал 479 450 гривен дохода. Позже генпрокурор Украины Юрий Луценко, несмотря на уголовное дело, перевел Кулика в департамент международно-правового сотрудничества ГПУ.

На новой должности за 2017 год прокурор получил 648 466 гривен дохода. Уже в феврале 2018 года Константин Кулик внес в декларацию еще 112 478 гривен дохода.

По данным НАБУ, с 2011 до 2015 года, находясь на службе в органах прокуратуры, Кулик получил прибыль в более 1 миллион 670 тысяч гривен. В этот же период расходы Константина Кулика превысили его доход на 2,6 миллиона гривен и составили около 3,4 миллиона.