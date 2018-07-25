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Прокурор Кулик за час розслідування проти нього заробив понад мільйон гривень

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Прокурор Кулик заробив понад мільйон гривень
Прокурор Кулик заробив понад мільйон гривень / ukranews.com

Колишній військовий прокурор сил АТО, а тепер заступник начальника департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України Костянтин Кулик за час розслідування проти нього про ймовірне незаконне збагачення офіційно заробив в органах прокуратури 1 240 394 гривні.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

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Справа щодо прокурора Костянтина Кулика була порушена у грудні 2015 року через підозру в незаконному збагаченні. У жовтні 2016 року Кулику висунули обвинувачення у справі про незаконне збагачення. Судовий розгляд триває досі.

За 2016 військовий прокурор Кулик задекларував 479 450 гривень доходу. Пізніше генпрокурор України Юрій Луценко, незважаючи на кримінальну справу, перевів Кулика до департаменту міжнародно-правового співробітництва ГПУ.

На новій посаді за 2017 рік прокурор отримав 648 466 гривень доходу. Уже в лютому 2018 року Костянтин Кулик вніс у декларацію ще 112 478 гривень доходу.

За даними НАБУ, з 2011 до 2015 року, перебуваючи на службі в органах прокуратури, Кулик отримав прибуток у понад 1 мільйон 670 тисяч гривень. В цей же період витрати Костянтина Кулика перевищили його дохід на 2,6 мільйона гривень і склали близько 3,4 мільйона.

Теги: Новини України Гроші НАТО НАБУ Корупція
Джерело: 24 Канал
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