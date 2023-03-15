Вплоть до Путина: прокуроры создали карту с сотнями российских военных преступников

Украина собрала сотни досье более чем на 600 россиян, в том числе военных командиров, фигурирующих в военных преступлениях во время полномасштабной войны России против Украины.

Украинские прокуроры собирают доказательства военных преступлений россиян и подробные данные обо всем военном командовании России.

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Схема с именами и фото находится на доске, высота которой 1,5 метра, а ширина – 4 метра. На ней подозреваемые: от сотен российских солдат до министра обороны России Сергея Шойгу и президента Владимира Путина.

Есть имена и фотографии ряда лиц, в отношении которых в Украине идет следствие из-за их возможной причастности к военным преступлениям. На карте изображены сотни русских военных, разделенные по полкам, вплоть до верховного главнокомандующего Владимира Путина,

– пишет издание.

"Мариупольский резник", "мясник Бучи: кто в списке преступников

Один из подозреваемых – генерал-полковник Михаил Мизинцев. Он руководил осадой Мариуполя, где по данным украинских властей, армия России убила не менее 22 тысяч человек. Разрушения Мариуполя сравнивают с осадой города Алеппо в Сирии, который превратился в руины после российских бомбардировок. Именно Мизинцев командовал там налетами. Частично он использовал эту тактику и в Мариуполе.

Как и в Алеппо, Мизинцев сначала отрезал Силы обороны Украины от их линий снабжения, а затем "сжимал" их улица за улицей. В то же время е прекращались бомбардировки, из-за которых гражданские не могли уехать из города. Именно поэтому генерал-полковник получил прозвище "Мариупольский резник".

Также в списке фигурирует российский генерал-полковник Александр Журавлев, который помогал Мизинцеву во время бомбежек Алеппо в 2016 году.

Журавлев был единственным российским офицером, который мог подписать приказ об обстреле Харькова из российского Белгорода кассетными реактивными снарядами "Смерч", что запрещено в большинстве стран мира. Кассетные боеприпасы впоследствии были обнаружены в жилых районах, где не было ни личного состава, ни военной инфраструктуры.

В списке российских военных преступников также 40-летний Азатбек Омурбеков, который руководил российскими войсками, совершавшими убийства, изнасилования и пытки в отношении мирных жителей Киевской области. За что Омурбеков получил прозвище "Мясник Бучи".

Также в перечне военных преступников, который ведут украинские прокуроры, упоминается и 51-летний полковник Олег Тимошин, управляющий оккупантами, которые 27 июня сбросили противокорабельную ракету Х-22 на ТЦ "Амстор" в Кременчуге. Тогда оккупанты убили по меньшей мере 20 человек, пострадали более 55 человек.

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