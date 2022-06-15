К счастью, крушения удалось избежать, когда со снежного карниза упал мужчина, который после этого пролетел 80 метров. Несмотря на падение с большой высоты, ему удалось выжить.

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Это произошло во время прохождения туристического маршрута на горной долине Драгобрат, вблизи горы Близница, еще в понедельник, 13 июня. Это территория Свидовецкого заповедного массива, являющегося частью Карпатского биосферного заповедника В Закарпатской области.

После несчастного случая к месту событий сразу вызвали специалистов горных поисково-спасательных отделений поселков Ясиня и Квасы, которые расположены рядом.

Спасатели отправились туда на спецавтомобилях. Добрались до травмированного мужчины они около пяти часов вечера. На месте ему сразу и оказали доврачебную медицинскую помощь. После этого его доставили в Ясин, где и передали под опеку специалистов экстренной медицинской помощи.



Спасатели оказали помощь пострадавшему на месте / Фото ГСЧС

"В очередной раз напоминаем, что горы – не только невероятная красота, но и очень большая опасность. Поэтому призываем всех быть максимально осмотрительными во время горных прогулок", – говорится в сообщении спасателей.

Оказалось, что пострадавший – житель Ясиня. Следовательно о правилах обращения в горах и соответствующих опасностях должен знать.

Правила поведения в походах в горы, которые могут сберечь жизнь

Не ходите в горы в одиночку. Это очень опасно. Иногда шанс выжить в горах составляет 50 на 50. Это самое главное правило, нарушение которого ежегодно обрывает в Карпатах жизнь людей.

Перед тем, как идти в горы с друзьями, убедитесь, что ни у кого из ваших спутников нет проблем с артериальным давлением, сердечными заболеваниями и сахарным диабетом. В любом случае имейте с собой медицинскую аптечку с необходимыми медикаментами.

Если вы никогда не были в горах и не можете присоединиться к опытным туристам – закажите себе профессионального гида, который не только безопасно проведет вас по интересным тропам, но и расскажет обо всем, что встретится на вашем пути.

Не совмещайте пикники, шашлыки, выпивку спиртного с горной зоной. Лучше займитесь этим прямо на природе в живописной местности недалеко от цивилизации. Вершины подвергаются только трезвому.

Собираясь в Карпаты, спланируйте маршрут сначала менее насыщенный высокогорьем. Подберите его в соответствии с уровнем вашего опыта и туристического снаряжения. Не пытайтесь обойти все сразу.

Не пожалейте несколько десятков гривен на приобретение компаса и топографических карт масштаба 1:50000.

Перед выходом на маршрут уточните, какой прогноз погоды на тот или иной район.

Ходите по туристским тропам, не ищите себе в дебрях встречи с медведицей, особенно когда она с медвежатами. Избегайте встреч с диким кабаном. Встретить волка или рысь в горах летом почти невозможно. Не пытайтесь заходить туда, где редко ступает нога туриста. Там есть риск попасть в забытый браконьером капкан или крепость.

Никогда не пытайтесь пройти заросли жерепа без четкой тропы и не углубляйтесь в них более 5-10 метров.

На горных тропах внимательно смотрите под ноги, особенно после дождя, чтобы не наступить на хвост змеи, которых в Карпатах предостаточно даже в высокогорье. Помните, что самая опасная разновидность – так называемая красная змея (эскулап), черная и серая менее ядовиты.

При ухудшении погоды уходите вниз, а не вверх. Почувствовав приближение грозы, бегите в долину подальше от металлических предметов, которых в горах немало.

Не обольщайтесь возможностью прокатиться на снежниках, которые часто хранятся в Черногоре до конца лета, фотографироваться на снежных карнизах и походить по снежным мостам, которые образуются ниже водопадов.

Не залезайте без страховки на скалы и каменные глыбы.

Не устраивайтесь на ночлег высоко в горах (на вершинах, верхних цирках), откуда в экстренном случае трудно спуститься вниз.

Запишите контактные телефоны горных поисково-спасательных подразделений того района, в котором вы собираетесь путешествовать.

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