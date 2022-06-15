На щастя, катастрофи вдалося уникнути, коли зі снігового карниза впав чоловік, який після цього пролетів 80 метрів. Попри падіння зі значної висоти, йому вдалося вижити.

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Це сталося під час проходження туристичного маршруту на полонині Драгобрат, поблизу гори Близниця, ще у понеділок, 13 червня. Це територія Свидовецького заповідного масиву, що є частиною Карпатського біосферного заповідника У Закарпатській області.

Після нещасного випадку, до місця подій одразу викликали фахівців гірських пошуково-рятувальних відділень селиш Ясіня та Кваси, які розташовані поруч.

Рятувальники відправилися туди на спецавтомобілях. Дісталися до травмованого чоловіка вони близько п’ятої години вечора. На місці йому одразу і надали долікарську медичну допомогу. Після цього його доставили до Ясіні, де й передали під опіку фахівців екстреної медичної допомоги.



Рятувальники надали допомогу постраждалому на місці / Фото ДСНС

"Вкотре нагадуємо, що гори – не лише неймовірна краса, а ще й дуже велика небезпека. Тому закликаємо усіх бути максимально обачними під час гірських прогулянок", – йдеться в повідомленні рятувальників.

Виявилося, що постраждалий – мешканець Ясіня. Відтак про правила поводження в горах та відповідні небезпеки мав би знати.

Правила поведінки в походах в гори, які можуть зберегти життя

Не ходіть в гори поодинці. Це дуже небезпечно. Іноді шанс вижити одному в горах складає 50 на 50. Це найголовніше правило, порушення якого щорічно обриває в Карпатах життя людей.

Перед тим, як йти в гори з друзями, впевніться, що ні в кого з ваших супутників немає проблем з артеріальним тиском, серцевими хворобами та цукровим діабетом. В будь-якому випадку майте з собою медичну аптечку з найнеобхіднішими медикаментами.

Якщо ви ніколи не були в горах і не можете приєднатись до досвідчених туристів – замовте собі професійного гіда, який не тільки безпечно проведе вас найцікавішими стежками, але й розповість про все, що зустрінеться на вашому шляху.

Не поєднуйте пікніки, шашлики, випивку спиртного з гірською зоною. Краще займіться цим просто на природі в мальовничій місцевості неподалік цивілізації. Вершини піддаються тільки тверезим.

Збираючись в Карпати, сплануйте маршрут спочатку менш насичений високогір'ям. Підберіть його відповідно до рівня вашого досвіду та вашого туристського спорядження. Не намагайтесь обійти та побачити все зразу.

Не пошкодуйте декілька десятків гривень на придбання компаса та топографічних карт масштабу 1:50000.

Перед виходом на маршрут з'ясуйте, який прогноз погоди на той чи інший район.

Ходіть туристськими стежками, не шукайте собі в нетрях зустрічі з ведмедицею, особливо коли вона з ведмежатами. Уникайте зустрічі з диким кабаном. Зустріти вовка чи рись в горах влітку майже не можливо. Не намагайтесь заходити туди, де рідко ступає нога туриста. Там є ризик попасти в забутий браконьєром капкан чи сильце.

Ніколи не намагайтесь пройти зарості жерепа без чіткої стежки та не заглиблюйтесь в них більш ніж на 5-10 метрів.

На гірських стежках уважно дивіться під ноги, особливо після дощу, щоб не наступити на хвіст гадюці, яких в Карпатах предостатньо навіть в високогір'ї. Пам'ятайте, що найбільш небезпечний різновид – так звана червона змія (ескулап), чорна та сіра менш отруйні.

При погіршенні погоди йдіть вниз, а не вверх. Відчувши наближення грози мерщій втікайте в долину подалі від металевих предметів, яких в горах немало.

Не спокушайтесь можливістю покататися на сніжниках, які часто зберігаються в Чорногорі до кінця літа, фотографуватися на сніжних карнизах і походити по сніжних мостах, які утворюються нижче водоспадів.

Не залазьте без страховки на скелі та кам'яні брили.

Не влаштовуйтесь на нічліг високо в горах (на вершинах, у верхніх цирках), звідки в екстренному випадку важко спуститися вниз.

Занотуйте собі контактні телефони гірських пошуково-рятувальних підрозділів того району, в якому ви збираєтесь подорожувати.

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