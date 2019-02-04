Проломило череп: на Сумщине ледяная глыба травмировала двух человек

В Конотопе ледяная глыба упала с крыши многоэтажки и травмировала супругов, которые выходили из магазина. Их с тяжелыми повреждениями доставили в больницу.

Мужчина попал в реанимацию с тяжелой травмой черепа, у женщины – переломы, сообщила депутат горсовета Елена Сердюк.

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На опубликованных в Facebook фото с места происшествия видно несколько больших пятен крови на тротуарной плитке, а также на снегу и среди ледяных обломков.

По словам Елены Сердюк, депутаты Конотопского горсовета в связи с этим событием инициируют сбор подписей для проведения внеочередной сессии с целью немедленного освобождения от занимаемых должностей секретаря Конотопского горсовета Татьяны Сизон и первого заместителя городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета Тараса Омельченко.

В полиции открыли уголовное производство по факту служебной халатности. Виновным в травмировании людей грозит штраф, исправительные работы или даже тюрьма.

Как привлечь к ответственности виновных?

Во время зимы сосульки травмируют десятки людей. А все потому, что владельцы домов пренебрегают элементарными правилами безопасности. Юристы объясняют, что за подобные трагедии несут административную и уголовную ответственность те, кто обслуживают помещения.

Для иска в суд нужно:

Двое свидетелей. Фото или видеодоказательство, на котором будет четко видно, что ситуация произошла именно в этом месте и именно с вами или вашим имуществом.

Взамен в Киевской горгосадминистрации уверяют – тех, кто вовремя не чистит крыши – оштрафуют. С владельцев частных домов будут взыскать 1360 гривен, а штраф для юридических лиц и должностных лиц на 400 гривен больше.