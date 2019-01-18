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      В Сумах патрульные спасли годовалого ребенка от переохлаждения: видео трогательного поступка

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      Ребенок провел несколько часов на 11-градусном морозе
      Ребенок провел несколько часов на 11-градусном морозе / bugaboo.com

      Полицейские в Сумах вместе с неравнодушными жителями города спасли годовалую девочку, которая несколько часов мерзла, пока ее мать злоупотребляла алкоголем.

      Об этом рассказала пресс-служба Патрульной полиции Сумской области у себя на Facebook-странице.

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      В сообщении говорится, что о плаче ребенка и нетрезвой компании под окнами в полицию заявили обеспокоенные соседи.

      Приехав на место, патрульные увидели мать ребенка и ее знакомого, которые выпивали под домом. Рядом в коляске лежала годовалая девочка, несмотря на сильный мороз ребенок был без перчаток и плакал.

      Когда патрульные сделали женщине замечание, она начала кричать: вела себя вызывающе и агрессивно.

      Не теряя времени мы решили временно изъять ребенка и отнести его в служебное авто, чтобы он смог согреться до приезда медиков,
      – отметил инспектор 4-й роты батальона УПП в Сумской области Андрей Белицкий.

      Медики, прибывшие на вызов, констатировали у девочки переохлаждение и повышенную температуру, правоохранители оперативно доставили ее в медицинское учреждение. Туда же привезли и горе-мать: врачи зафиксировали в ее крови 3,16 промилле алкоголя.

      Сейчас спасенную девочку передали в Сумской областной специализированный дом ребенка.

      Смотрите видео: сотрудники патрульной полиции в Сумах спасли ребенка от замерзания

      Ночью 13 января на Харьковщине в селе Башкировка пьяный отец выкинул 5-летнего сына через окно с четвертого этажа.

      Теги: Новости Украины Дети и несовершеннолетние Сумы Полиция
      Источник: 24 Канал
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