В Сумах патрульные спасли годовалого ребенка от переохлаждения: видео трогательного поступка

Полицейские в Сумах вместе с неравнодушными жителями города спасли годовалую девочку, которая несколько часов мерзла, пока ее мать злоупотребляла алкоголем.

Об этом рассказала пресс-служба Патрульной полиции Сумской области у себя на Facebook-странице.

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В сообщении говорится, что о плаче ребенка и нетрезвой компании под окнами в полицию заявили обеспокоенные соседи.

Приехав на место, патрульные увидели мать ребенка и ее знакомого, которые выпивали под домом. Рядом в коляске лежала годовалая девочка, несмотря на сильный мороз ребенок был без перчаток и плакал.

Когда патрульные сделали женщине замечание, она начала кричать: вела себя вызывающе и агрессивно.

Не теряя времени мы решили временно изъять ребенка и отнести его в служебное авто, чтобы он смог согреться до приезда медиков,

– отметил инспектор 4-й роты батальона УПП в Сумской области Андрей Белицкий.

Медики, прибывшие на вызов, констатировали у девочки переохлаждение и повышенную температуру, правоохранители оперативно доставили ее в медицинское учреждение. Туда же привезли и горе-мать: врачи зафиксировали в ее крови 3,16 промилле алкоголя.

Сейчас спасенную девочку передали в Сумской областной специализированный дом ребенка.

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