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      В Испании третий день продолжается операция по спасению ребенка из колодца

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      Около 100 спасателей принимают участие в операции по спасению мальчика
      Около 100 спасателей принимают участие в операции по спасению мальчика / guardiacivil

      Беспрецедентная операция по спасению двухлетнего мальчика, который упал в узкий глубокий колодец, проходит в Испании, к ней привлечено около 100 сотрудников правоохранительных органов и спасателей.

      Об этом сообщил телеканал 24 Horas.

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      Об исчезновении мальчика в муниципалитете Тоталан провинция Малага стало известно в воскресенье 13 января. Выяснилось, что он упал в узкий технический колодец, который используется для поиска воды. Рядом был обнаружен пакет со сладостями и пластиковая чашка.

      Диаметр колодца составляет всего 25 сантиметров. Поэтому возможности проникнуть в колодец нет. Глубина тоннеля более 100 метров. Попытка опустить на дно камеры для обнаружения ребенка закончилась неудачей. Робот смог проникнуть только на глубину 70 метров – пройти дальше помешал затор.

      Рассматривался вариант создания рядом нового колодца, чтобы прокопать в его нижней части доступ к тому, куда упал ребенок. Однако из-за высокого риска обрушения грунта эту идею отвергли. Впоследствии было принято решение прокопать горизонтальный тоннель со стороны, что позволяет сделать склон горы. Протяженность тоннеля составит 80 метров.

      По словам представителя Гражданской Гвардии Бернардо Мольто, все усилия "сконцентрированы на поиске, обнаружении и спасении мальчика". Он заверил, что работы будут проводиться до тех пор, пока ребенка не найдут.

       

      Теги: Дети и несовершеннолетние
      Источник: 24 Канал
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