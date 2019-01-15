В Іспанії третій день триває операція з порятунку дитини з колодязя

Безпрецедентна операція з порятунку дворічного хлопчика, який впав у вузький глибокий колодязь, проходить в Іспанії, до неї залучено близько 100 співробітників правоохоронних органів і рятувальників.

Про це повідомив телеканал 24 Horas.

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Про зникнення хлопчика у муніципалітеті Тоталан провінція Малага стало відомо в неділю 13 січня. З'ясувалося, що він впав у вузький технічний колодязь, який використовується для пошуку води. Поруч був виявлений пакунок із солодощами і пластикова чашка.

Діаметр колодязя становить всього 25 сантиметрів. Через це можливості проникнути в колодязь немає. Глибина тунелю понад 100 метрів. Спроба опустити на дно камеру, щоб виявити дитину, закінчилася невдачею. Робот зміг проникнути лише на глибину 70 метрів – пройти далі завадив затор.

Un centenar de personas trabajan para rescatar al niño de dos años de un pozo de Málaga https://t.co/nfBfF55YG6 pic.twitter.com/Fzg77U6T02 — Cadena SER (@La_SER) 14 січня 2019 р.

Розглядався варіант створення поруч нового колодязя, щоб прокопати в його нижній частині доступ до того, куди впала дитина. Однак через високий ризик обвалення ґрунту цю ідею відкинули. Згодом було прийнято рішення прокопати горизонтальний тунель збоку, що дозволяє зробити схил гори. Протяжність тунелю складе 80 метрів.

За словами представника Громадянської Гвардії Бернардо Мольто, всі зусилля "сконцентровані на пошуку, виявлення і порятунок хлопчика". Він запевнив, що роботи будуть проводитися доти, поки дитину не знайдуть.