14:10
15 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТОМОС BREXIT
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Движение "Геи за Путина" подбирается к телу кумира. Т-34 – "новые" русские танки
      Вєсті Кремля
      21:19, 14 января
      Вести.UA: Нужна ли Медведчуку пересадка мозга. Закон о сексе
      Вєсті.UA
      19:44, 14 января
      На какие глупости "Укрзализныця" спускает миллионы: расследование
      ЦРУ
      09:00, 11 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Украинские музыкальные клипы. Часть 1
      Згадати все
      12:22, 12 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТОМОС BREXIT

      В школе в Канаде произошла утечка угарного газа: пострадали 43 человека, среди них – 35 детей

      1 Читати новину українською
      Начальная школа в Монреале
      Начальная школа в Монреале / ctvnews.ca

      14 января в канадском городе Монреаль 35 учеников и 8 работников начальной школы отравились угарным газом.

      Об этом сообщило местное издание CTV.

      Читайте также: Под влиянием наркотиков: на Донбассе два боевика отравились угарным газом

      В СTV отметили, что уровень оксида углерода в школе превышал допустимый в пять раз. В целом из здания эвакуировали более 300 человек.

      Витік газу в Монтреалі

      Всем детям, пострадавшим в результате инцидента – от 6 до 13 лет. Их сразу госпитализировали в больницы города, состояние пострадавших – стабильное.

      Руководитель пожарной службы Монреаля Фрэнсис Ледук сообщил, что утечка угарного газа, по предварительным данным, произошла из-за неисправной системы отопления.

      Витік газу в Монтреалі

      Руководство учебного заведения отменило занятия в школе в течение всего дня, чтобы убедиться, что ученикам безопасно туда возвращаться.

      К слову, во время туристической морской поездки в Карибском море на круизном лайнере Royal Caribbean произошел инцидент – 277 пассажиров и членов экипажа заразились кишечной инфекцией.

      Теги: Дети и несовершеннолетние Канада Отравление
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук