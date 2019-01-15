В школе в Канаде произошла утечка угарного газа: пострадали 43 человека, среди них – 35 детей

14 января в канадском городе Монреаль 35 учеников и 8 работников начальной школы отравились угарным газом.

Об этом сообщило местное издание CTV.

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В СTV отметили, что уровень оксида углерода в школе превышал допустимый в пять раз. В целом из здания эвакуировали более 300 человек.

Всем детям, пострадавшим в результате инцидента – от 6 до 13 лет. Их сразу госпитализировали в больницы города, состояние пострадавших – стабильное.

Руководитель пожарной службы Монреаля Фрэнсис Ледук сообщил, что утечка угарного газа, по предварительным данным, произошла из-за неисправной системы отопления.

Руководство учебного заведения отменило занятия в школе в течение всего дня, чтобы убедиться, что ученикам безопасно туда возвращаться.

К слову, во время туристической морской поездки в Карибском море на круизном лайнере Royal Caribbean произошел инцидент – 277 пассажиров и членов экипажа заразились кишечной инфекцией.