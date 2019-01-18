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      У Сумах патрульні врятували однорічну дитину від переохолодження: відео зворушливого вчинку

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      Дитина провела декілька годин на 11-градусному морозі
      Дитина провела декілька годин на 11-градусному морозі / bugaboo.com

      Поліцейські у Сумах разом з небайдужими мешканцями міста врятували однорічну дівчинку, яка декілька годин мерзла, поки її мати зловживала алкоголем.

      Про це розповіла прес-служба Патрульної поліції Сумської області у себе на Facebook-сторінці.

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      У повідомленні йдеться, що про плач дитини та нетверезу компанію під вікнами в поліцію заявили стурбовані сусіди.

      Приїхавши на місце, патрульні побачили матір дитини та її знайомого, які випивали під будинком. Поруч у візку лежала однорічна дівчинка, попри сильний мороз дитина була без рукавичок та плакала.

      Коли патрульні зробили жінці зауваження, вона почала кричати: поводилася зухвало та агресивно.

      Не гаючи часу ми вирішили тимчасово вилучити дитину та віднести її до службового авто, аби вона змогла зігрітися до приїзду медиків,
      – зазначив інспектор 4-ї роти батальйону УПП в Сумській області Андрій Беліцький.

      Медики, які прибули на виклик, констатували в малечі переохолодження та підвищену температуру, правоохоронці оперативно доставили її до медичного закладу. Туди ж привезли й горе-матір: лікарі зафіксували у її крові 3,16 проміле алкоголю.

      Наразі врятовану дівчинку передали до Сумського обласного спеціалізованого будинку дитини. А її матір притягнули до відповідальності за статтею 178 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

      Дивіться відео: працівники патрульної поліції у Сумах врятували дитину від замерзання

      Вночі 13 січня на Харківщині у селі Башкирівка п'яний батько викинув 5-річного сина через вікно з четвертого поверху.

      Теги: Новини України Поліція Суми Діти і неповнолітні
      Джерело: 24 Канал
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