У Сумах патрульні врятували однорічну дитину від переохолодження: відео зворушливого вчинку

Поліцейські у Сумах разом з небайдужими мешканцями міста врятували однорічну дівчинку, яка декілька годин мерзла, поки її мати зловживала алкоголем.

Про це розповіла прес-служба Патрульної поліції Сумської області у себе на Facebook-сторінці.

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У повідомленні йдеться, що про плач дитини та нетверезу компанію під вікнами в поліцію заявили стурбовані сусіди.

Приїхавши на місце, патрульні побачили матір дитини та її знайомого, які випивали під будинком. Поруч у візку лежала однорічна дівчинка, попри сильний мороз дитина була без рукавичок та плакала.

Коли патрульні зробили жінці зауваження, вона почала кричати: поводилася зухвало та агресивно.

Не гаючи часу ми вирішили тимчасово вилучити дитину та віднести її до службового авто, аби вона змогла зігрітися до приїзду медиків,

– зазначив інспектор 4-ї роти батальйону УПП в Сумській області Андрій Беліцький.

Медики, які прибули на виклик, констатували в малечі переохолодження та підвищену температуру, правоохоронці оперативно доставили її до медичного закладу. Туди ж привезли й горе-матір: лікарі зафіксували у її крові 3,16 проміле алкоголю.

Наразі врятовану дівчинку передали до Сумського обласного спеціалізованого будинку дитини. А її матір притягнули до відповідальності за статтею 178 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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