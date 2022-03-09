Жалею, что пошел с войной на Украину

Пленный Владимир Рассказов заявил, что российская армия проникла в Украину как военные преступники. Он отметил, что их убеждали, что в Украине нужно спасать мирное население.

Достойно внимания К нам подходили местные и просили уходить, говорили, что здесь нет фашистов, – пленник

Перед гражданами Украины хочу извиниться за то, что мы зашли на их территорию, проникли, как военные преступники… Потому что вроде бы наша власть сказала, что здесь нужно спасти мирное население,

– сказал Рассказов.

Пленный призвал россиян складывать оружие и не воевать против Украины. Рассказов добавил, что восстанет против своего командира, если тот продолжит воевать против украинцев.

Еще один пленный Александр Яковчук также извинился, что россияне пришли в Украину с войной.

Жалею, что пошел с войной на Украину. Когда приеду домой, то стану против своей власти, против Путина,

– отметил Яковчук.

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