Шкодую, що пішов з війною на Україну

Полонений Володимир Рассказов заявив, що російська армія проникла в Україну, як воєнні злочинці. Він зазначив, що їх переконували, що в Україні потрібно рятувати мирне населення.

Варте уваги До нас підходили місцеві і просили йти геть, казали, що тут нема фашистів, – полонений

Перед громадянам України хочу вибачитися за те, що ми зайшли на їхню територію, проникли, як воєнні злочинці… Тому що начебто наша влада сказала, що тут потрібно врятувати мирне населення,

– сказав Рассказов.

Полонений закликав росіян складати зброю та не воювати проти України. Окрім того, Рассказов додав, що повстане проти свого командира, якщо той продовжить воювати проти українців.

Ще один полонений Олександр Яковчук також перепросив, що росіяни прийшли до України з війною.

Шкодую, що пішов з війною на Україну. Коли приїду додому, то стану проти своєї влади, проти Путіна,

– зазначив Яковчук.

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