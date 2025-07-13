Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российскую редакцию Deutsche Welle.

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Какую информацию распространяли пропагандисты?

В сети появилось видео, где федеральный канцлер Германии, мол, застрелил белую медведицу, ее двух детенышей и тюленя во время эксклюзивной охоты в Канаде.

Это опубликовали на сайте Toronto Journal, который, вероятно, специально создан для распространения ложной информации. Все "журналисты" на сайте – это фото, украдены из канадского издания Toronto Star, реально существующего.

В видео показывается, вероятно, сгенерированное с помощью ИИ изображение Фридриха Мертвеца с охотничьим ружьем, стоящего на коленях перед мертвым тюленем. Затем демонстрируются мертвые белые медведи. Также якобы берется интервью у жителя инуитского поселка Корал-Гарбор, где Мерц якобы охотился. Он говорит эмоционально, что его деревня – не "игровая площадка для богачей" и что резня нарушает закон,

– написали в Bild.

Первым об этом фейке сообщил исследовательский портал Gnida, который регулярно разоблачает российские дезинформационные кампании. По его данным, за историей стоит группа Storm-1516, что уже запускала фейковые кампании против ряда известных людей и событий.

Американские журналисты установили, что ключевую роль в этом играет Джон Дуган – бывший заместитель шерифа из Флориды, который сбежал в Москву. В NewsGuard отметили, что он стал ключевой фигурой в глобальной сети дезинформации России.