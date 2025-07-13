Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на російську редакцію Deutsche Welle.

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Яку інформацію розповсюджували пропагандисти?

У мережі з'явилося відео, де федеральний канцлер Німеччини, мовляв, застрелив білу ведмедицю, її двох дитинчат і тюленя під час ексклюзивного полювання в Канаді.

Це опублікували на сайті Toronto Journal, який, імовірно, спеціально створений для розповсюдження неправдивої інформації. Усі "журналісти" на сайті – це фото, вкрадені з канадського видання Toronto Star, що реально існує.

У відео показується, ймовірно, згенероване за допомогою ШІ зображення Фрідріха Мерця з мисливською рушницею, що стоїть навколішки перед мертвим тюленем. Потім демонструються мертві білі ведмеді. Також нібито береться інтерв'ю у жителя інуїтського селища Корал-Гарбор, де Мерц нібито полював. Він говорить емоційно, що його село – не "ігровий майданчик для багатіїв" і що різанина порушує закон,

– написали в Bild.

Першим про цей фейк повідомив дослідницький портал Gnida, який регулярно викриває російські дезінформаційні кампанії. За його даними, за історією стоїть група Storm-1516, що вже запускала фейкові кампанії проти низки відомих людей та подій.

Американські журналісти встановили, що ключову роль у цьому відіграє Джон Дуган – колишній заступник шерифа з Флориди, який втік до Москви. У NewsGuard зазначили, що він став ключовою фігурою в глобальній мережі дезінформації Росії.