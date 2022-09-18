Однако дети реагировали на слова стремоусова довольно однозначно – над ним просто смеялись. В сети распространяется красноречивое видео.

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Детей заставили посетить пропагандистское мероприятие

Очевидно, что детей "загнали" на пропагандистскую лекцию насильно. Об этом 24 каналу сказал военнослужащий и депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

Мы видим, что многие дети опускают головы и прячут свои лица. Понятно, что они там находятся абсолютно вынужденно,

– уверяет он.

Кроме этого, многие из присутствующих смеются над речью стремоусова. "Это достаточно известный клоун. У него очень много абсурдных высказываний", – подчеркнул Хлань.

Он отметил, что ранее сами эфесбешники разрабатывали "бумажку" о том, что он своими действиями несет вред. "Совершенно недалекие, бездумные и глуповатые изречения, они во всех выступлениях стремоусова. Это такое качество коллаборантов. Любой здравомыслящий человек не пойдет на сотрудничество с оккупантами", – убежден он.

Известный городской сумасшедший

Депутат Херсонского облсовета подчеркнул, что в Херсонской области стремоусова никогда не уважали и не воспринимали серьезно. Это просто городской сумасшедший.

Если проанализировать его лексику, то можно найти высказывания о том, что скоро придут украинцы и будут есть ваших детей. Он совершенно серьезно это рассказывает,

– сказал Хлань.

Как стремоусову удалось собрать детей

Хлань подчеркнул, что коллаборанты в Херсонской области самостоятельно навешивают себе звания и должности. Иногда они сами в них путаются. Так, и стремоусов себя называет временно исполняющим обязанности главы военно-гражданской администрации, и елисеев.

"Иногда елисеев подписывается главой правительства Херсонской области, а иногда – временно исполняющим обязанности главы военно-гражданской администрации", – отметил депутат.

Впрочем, стремоусов все-таки является заместителем коллаборанта сальдо. "Согласно своей должности он может влиять и на свои "министерства", и "загонять" людей и детей, находящихся в безвыходной ситуации", – подытожил Хлань.

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