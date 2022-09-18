Однак діти реагували на слова стрємоусова доволі однозначно – з нього просто сміялися. У мережі шириться красномовне відео.

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Дітей змусили відвідати пропагандистський захід

Очевидно, що дітей "загнали" на пропагандистську лекцію силоміць. Про це 24 каналу сказав військовослужбовець та депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

Ми бачимо, що багато дітей опускають голови та ховають свої обличчя. Зрозуміло, що вони там перебувають абсолютно вимушено,

– запевняє він.

Окрім цього, чимало з присутніх сміються з промови стрємоусова. "Це доволі відомий клоун. У нього дуже багато абсурдних висловлювань", – наголосив Хлань.

Він зауважив, що раніше самі ефесбешники розробляли "папірець" про те, що він своїми діями несе шкоду. "Абсолютно недалекі, бездумні й дурнуваті вислови, вони в усіх виступах стрємоусова. Це така якість колаборантів. Будь-яка розсудлива людина не піде на співпрацю з окупантами", – переконаний він.

Відомий міський божевільний

Депутат Херсонської облради підкреслив, що на Херсонщині стрємоусова ніколи не поважали та не сприймали серйозно. Це просто міський божевільний.

Якщо проаналізувати його лексику, можна знайти вислови про те, що скоро прийдуть українці й будуть їсти ваших дітей. Він абсолютно серйозно це розповідає,

– сказав Хлань.

Як стрємоусову вдалося зібрати дітей

Хлань наголосив, що колаборанти на Херсонщині самостійно навішують собі звання та посади. Інколи вони самі в них плутаються. Так, і стрємоусов себе називає тимчасово виконуючим обов'язки голови військово-цивільної адміністрації, і єлісєєв.

"Інколи єлісєєв підписується головою уряду Херсонської області, а інколи – тимчасово виконуючим обов'язки голови військово-цивільної адміністрації", – відзначив депутат.

Втім, стрємоусов все-таки є заступником колаборанта сальдо. "Згідно зі своєю посадою він може впливати і на свої "міністерства", і "заганяти" людей і дітей, які перебувають у безвихідній ситуації", – підсумував Хлань.

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