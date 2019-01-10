Пропаганда России своими "шедеврами" об Украине загоняет себя в изоляцию – заместитель министра

Украина и дальше остается главным объектом информационной войны РФ. С телеэкранов России продолжают сыпаться фейковые новости о поиске "экстремистов", "диверсантов", "террористов" и "радикалов".

Об этом на своей странице в Facebook сообщила первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапарова.

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Это масштабная и многоуровневая попытка дискредитировать страну и украинское общество в различных ее общественно-политических, культурных, религиозных, гуманитарных проявлениях. Это попытка изобразить политическое руководство страны "кровожадными врагами", которые "не хотят прекращения войны" и много другого трэша,

– отметила Джапарова.

Как сообщают аналитики проекта "ЕС против дезинформации", за 2018 год в российских СМИ зафиксировали тысячи случаев дезинформации. Из них 461 касается Украины.

Министр отметила, что своими "фейковыми шедеврами" Россия загоняет себя к изоляции и неприятию. Главным потребителем этого есть обычные россияне, которые искренне верят в то, что на "Донбассе – гражданская война", а "Крым сам вернулся в родную гавань", "Путин – лучший лидер в мире", который спасает 140 миллионов "мучеников" от внешних врагов, которые "мечтают уничтожить РФ".

"Результат такого зомбирования – уничтожение социальной резистентности, критического мышления и всех форм проявления свобод. Это значит обречь свое собственное общество на "мезозойскую эру" и изоляцию от мировых процессов", – добавила Джапарова.