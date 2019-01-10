Пропаганда Росії своїми "шедеврами" про Україну заганяє себе в ізоляцію, – заступник міністра

Україна і далі залишається головним об'єктом інформаційної війни РФ. З телеекранів Росії продовжують сипатися фейкові новини про пошук "екстремістів", "диверсантів", "терористів" та "радикалів".

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила перша заступниця міністра інформаційної політики України Еміне Джапарова.

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Це масштабна та багаторівнева спроба дискредитувати країну та українське суспільство в різних її суспільно-політичних, культурних, релігійних, гуманітарних проявах. Це спроба зобразити політичне керівництво країни "кровожерливими ворогами", які "не хочуть припинення війни" і багато іншого трешу,

– наголосила Джапарова.

Як повідомляють аналітики проекту "ЄС проти дезінформації", за 2018 рік у російських ЗМІ зафіксували тисячу випадків дезінформації. З них 461 стосується України.

Міністр наголосила, що своїми "фейковими шедеврами" Росія заганяє себе до ізоляції та несприйняття. Головним споживачем цього є звичайні росіяни, які щиро вірять в те, що на "Донбасі – громадська війна", а "Крим сам повернувся до рідної гавані", "Путін – найкращий лідер в світі", який рятує 140 мільйонів "мучеників" від зовнішніх ворогів, які "мріють знищити РФ".

"Результат такого зомбування – знищення соціальної резистентності, критичного мислення та всіх форм прояву свобод. Це означає приректи своє власне суспільство на "мезозойську еру" та ізоляцію від світових процесів", – додала Джапарова.