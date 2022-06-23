Об этом сообщили в Службе безопасности Украины. Отметили, что в марте нардеп находился на временно оккупированной территории Киевской области вместе с войсками оккупантов.

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"Он был одним из рупоров российской пропаганды и регулярно записывал видео, на которых отрицал агрессию России и транслировал тезисы об "асвобадителе". Впоследствии эти ролики публиковали прокремлевские СМИ, в том числе федеральный телеканал при министерстве обороны России", – рассказали в СБУ.



Коллаборвнт приехал с оккупантами в Киевскую область в марте / Фото СБУ

Что делал предатель

Известно, что в мае 2022 фигурант проводил информационную кампанию для России. Он поддерживал агрессию и оккупацию Юга. Экснардепу за руководство Киевской городской прокуратуры сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности.

В СМИ появилась информация, что говорится об Игоре Маркове. Экснардеп является уроженцем Одессы и являлся лидером уже несуществующей партии "Семья". С 2014 года он жил в Москве и скрывался от правосудия. Известно, что Марков финансировал незаконные группировки на временно оккупированных территориях и был фигурантом ряда уголовных дел. В России экснардеп с бывшими однопартийцами учредил "Комитет спасения Украины".

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Помогал пропагандистам

В Офисе генерального прокурора отметили, что предатель был в Киевской области с 15 по 19 марта. Он публично отрицал зверства россиян. Впоследствии выражение эксрегионала распространяла кремлевская пропаганда. Его речи опубликовали даже на сайте российского федерального телеканала при Министерстве обороны России.



Государственный изменник на российское телевидение / Фото СБУ

Также известно, что 15 мая бывший депутат выступал на общероссийском телеканале, где он поддерживал оккупацию части территорий Украины.

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