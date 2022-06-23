Про це 23 червня повідомили у Службі безпеки України. Зазначили, у березні нардеп перебував на тимчасово окупованій території Київської області разом з військами окупантів.

До теми СБУ викрила на співпраці з ворогом одного з керівників "Укренерго"

"Він був одним із рупорів російської пропаганди й регулярно записував відео, на яких заперечував агресію Росії і транслював тези про "асвабадітєлєй". Згодом ці ролики публікували прокремлівські ЗМІ, у тому числі федеральний телеканал при міністерстві оборони Росії", – розповіли в СБУ.



Колаборант приїхав з окупантами на Київщину у березню / Фото СБУ

Що робив зрадник

Відомо, що у травні 2022 року фігурант проводив інформаційну кампанію для Росії. Він підтримував агресію та окупації Півдня. Екснардепу за керівництва Київської міської прокуратури повідомили про підозру у колабораційній діяльності.

У ЗМІ з'явилася інформація, що мовиться про Ігоря Маркова. Екснардеп є уродженцем Одеси й був лідером вже неіснуючої партії "Родина". З 2014 року він мешкав у Москві й переховувався від правосуддя. Відомо, що Марков фінансував незаконні угруповання на тимчасово окупованих територіях України та був фігурантом низки кримінальних справ. У Росії екснардеп з колишніми однопартійцями заснував "Комітет порятунку України".

До речі На Херсонщині "начальником ФСБ" можуть призначити ексглаву СБУ часів Януковича Якименка

Допомагав пропагандистам

В Офісі генерального прокурора зазначили, що зрадник був на Київщині з 15 по 19 березня. Він публічно заперечував звірства росіян. Згодом висловлювання ексрегіонала поширювала кремлівська пропаганда. Його промови опублікували навіть на інтернет-сторінці російського федерального телеканалу при Міністерстві оборони Росії.



Державний зрадних ходив на російське телебачення / Фото СБУ

Також відомо, що 15 травня колишній депутат виступав на загальноросійському телеканалі, де підтримував окупацію частини територій України.

Зверніть увагу – що відбувається з колаборантами в Херсоні: дивіться відео