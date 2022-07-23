Авария, во время которой насмерть сбили человека, произошла еще 13 июля. Ее очевидцем стала Любовь Громова. Она на видео заявила, что аварию вызвал черный внедорожник с номером р042. Видео с показаниями женщины после аварии записал ее сосед.

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Но уже на следующий день к женщине приехали люди в военной форме с оружием и забрали ее. К журналисту Денису Казанскому обратились за помощью в ее розыске, ведь с этого момента она не выходит на связь.

Оказалось, что автомобиль, номер которого назвала Громова, принадлежит российскому пропагандисту александру сладкову. Черный бронированный внедорожник Toyota ему подарили. И многие российские пропагандистские СМИ об этом писали. Но как только произошла авария, эту информацию начали убирать с сайтов. А ведь на фото был виден номер этого авто.

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Сам сладков отреагировал на эту информацию. Правда в традиционном для россиян унизительном тоне, когда назвал женщину 1975 года рождения "какой-то бабушкой". Правда, на одном "оправдании" он решил не останавливаться, и записал сразу несколько видео на эту тему.

Стоит добавить, что ранее этот же "военный корреспондент" сладков показал свой "профессионализм", когда комментировал якобы захватившие российские военные вооружение. Также украинские военные неоднократно наносили удары по тем позициям, которые в своих сюжетах показывал сладков.

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