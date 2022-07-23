Аварія, під час якої насмерть збили людину, сталася ще 13 липня. Її очевидицею стала Любов Громова. Вона на відео заявила що аварію спричинив чорний позашляховик з номером р042. Відео зі свідченнями жінки після аварії записав її сусід.

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Та вже на наступний день до жінки приїхали люди у військовій формі зі зброєю, та забрали її. До журналіста Дениса Казанського звернулися за допомогою у її розшуку, адже з цього моменту вона не виходить на зв'язок.

Виявилося, що автомобіль, номер якого назвала Громова, належить російському пропагандисту алєксандру сладкову. Чорний броньований позашляховик Toyota йому подарували. І чимало російських пропагандистських ЗМІ про це писало. Та як тільки сталася аварія, цю інформацію почали прибирати з сайтів. Адже на фото було видно номер цього авто.

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Сам сладков відреагував на цю інформацію. Правда в традиційному для росіян принизливому тоні, коли назвав жінку 1975 року народження "какой-то бабушкой". Правда на одному "виправданні" він вирішив не зупинятися, і записав одразу декілька відео на цю тему.

Варто додати, що раніше цей же "воєнний кореспондент" сладков показав свій "професіоналізм", коли коментував озброєння, яке нібито захопили російські військові. Також українські військові неодноразово завдавали удари по тих позиціях, які у своїх сюжетах показував сладков.

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