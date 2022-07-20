Именно HIMARS сейчас больше всего опасаются россияне. Так сергей лавров говорит, что из-за этой артиллерийской системы кремль расширил географию так называемой "спецоперации".

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Деревянную HIMARS планируют уничтожить на камеру в беларуси

В пропагандистском информагентстве "россия сегодня" решили, что неплохо бы показать российским зрителям и читателям, как справляются их военные с уже легендарным американским вооружением.

Настоящие HIMARS, несмотря на все заверения минобороны россии, подстрелить не удается. Так что так называемые "журналисты" решили создать очередной фейк – да еще и неуклюже.

Макет разместят на полигоне возле города Барановичи.

За помощью пропагандисты обратились к министру обороны беларуси виктору хренину. Конечно, снимать "уничтожение HIMARS" на Донбассе или на Юге невозможно, поэтому решили это делать на белорусской территории.

Так 22 июля деревянный макет должны разместить на Обуз-Лесновском полигоне, недалеко от Барановичей. Состав съемочной группы – очень скромный – один фотожурналист. Что именно должен делать хренин – давать комментарий, стрелять в самодельный HIMARS или фотографировать – в "россия сегодня" не уточнили.

Обращение российских журналистов к министру обороны беларуси / Фото InformNapalm

Еще несколько ляпов российской пропаганды: коротко

Недавно россияне ударили по мебельному складу в Одессе, однако отчитались, что уничтожили установку Harpoon.

Также пропагандисты уверяют, что ликвидировали зарядную установку для HIMARS, которой и в природе нет.

Офис известной европейской фармкомпании в Рубежном российские СМИ превратили в очередную "американскую биолабораторию".

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