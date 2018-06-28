Пропагандист Кремля назвал Финляндию "территорией Российской империи"
Журналист Кремлевского пула Дмитрий Смирнов назвал столицу Финляндии – Хельсинки – частью Российской империи.
Об этом он написал в своем Twitter.
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Трамп и Путин встретятся в Хельсинки. На территории Российской империи,
– отметил Смирнов.
Пользователей в сети возмутило такое заявление журналиста.
"Скоморох, ты в каком году живешь?" – пишут люди.
Страна, живущая маразмом и гордостью за собственные гадости. Хотя, безусловно, эта позиция (вряд ли Смирнов единственный ее озвучит) должна быть доведена до сведения всех заинтересованных сторон. Финляндии – чтобы активнее мобилизовалась и усиливала оборону,
– отреагировал на заявление Смирнова украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий.
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