Пропагандист Кремля назвал Финляндию "территорией Российской империи"

Журналист Кремлевского пула Дмитрий Смирнов назвал столицу Финляндии – Хельсинки – частью Российской империи.

Об этом он написал в своем Twitter.

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Трамп и Путин встретятся в Хельсинки. На территории Российской империи,

– отметил Смирнов.

Пользователей в сети возмутило такое заявление журналиста.

"Скоморох, ты в каком году живешь?" – пишут люди.

Страна, живущая маразмом и гордостью за собственные гадости. Хотя, безусловно, эта позиция (вряд ли Смирнов единственный ее озвучит) должна быть доведена до сведения всех заинтересованных сторон. Финляндии – чтобы активнее мобилизовалась и усиливала оборону,

– отреагировал на заявление Смирнова украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий.

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