Пропагандист Кремля назвав Фінляндію "територією Російської імперії"
Журналіст Кремлівського пулу Дмитро Смірнов назвав столицю Фінляндії – Гельсінкі – частиною Російської імперії.
Про це він написав у своєму Twitter.
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Трамп і Путін зустрінуться в Гельсінкі. На території Російської імперії,
– зазначив Смірнов.
Користувачів у мережі обурила така заява журналіста.
"Скоморох, ти в якому році живеш?" – пишуть люди.
Країна, яка живе маразмом і гордістю за власні гидоти. Хоча, безумовно, ця позиція (навряд чи Смирнов єдиний її озвучить) повинна бути доведена до відома всіх зацікавлених сторін. Фінляндії - щоб активніше мобілізувалася і посилювала оборону,
– відреагував на заяву Смірнова український політтехнолог Олексій Голобуцький.
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