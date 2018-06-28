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22:53, 26 червня
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Пропагандист Кремля назвав Фінляндію "територією Російської імперії"

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Журналіст Кремлівського пулу Дмитро Смірнов назвав столицю Фінляндії – Гельсінкі – частиною Російської імперії.
Журналіст Кремлівського пулу Дмитро Смірнов назвав столицю Фінляндії – Гельсінкі – частиною Російської імперії. / newdaynews.ru

Журналіст Кремлівського пулу Дмитро Смірнов назвав столицю Фінляндії – Гельсінкі – частиною Російської імперії.

Про це він написав у своєму Twitter.

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Трамп і Путін зустрінуться в Гельсінкі. На території Російської імперії,
– зазначив Смірнов.

Користувачів у мережі обурила така заява журналіста.

"Скоморох, ти в якому році живеш?" – пишуть люди.

Країна, яка живе маразмом і гордістю за власні гидоти. Хоча, безумовно, ця позиція (навряд чи Смирнов єдиний її озвучить) повинна бути доведена до відома всіх зацікавлених сторін. Фінляндії - щоб активніше мобілізувалася і посилювала оборону,
– відреагував на заяву Смірнова український політтехнолог Олексій Голобуцький.

Кремль Росія Путін Трамп зустріч
​Журналіст Кремлівського пулу присвоїв Росії територію сусідньої держави 

 

Теги: Новини Росії Новини політики Російська пропаганда
Джерело: 24 канал
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