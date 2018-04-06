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Пропагандист Путина грубо высказался об известии относительно улучшения состояния Скрипаля

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Дмитрий Смирнов грубо среагировал на улучшение состояния Сергея Скрипаля
Дмитрий Смирнов грубо среагировал на улучшение состояния Сергея Скрипаля / Коллаж 24 Канал

Российский пропагандист Дмитрий Смирнов грубыми высказываниями прокомментировал новость об улучшении состояния здоровья отравленного бывшего разведчика Сергея Скрипаля.

Об этом свидетельствует сообщение пропагандиста в Facebook.

Отметим, что ранее стало известно о том, что Сергей Скрипаль больше не находится в критическом состоянии.

"Скрипаль больше не в критическом состоянии", – сообщают нам из Туманного Альбиона. То есть вот он пришел в себя и ему рассказывают: "Вы в больнице, с вами что-то случилось. Вы только не волнуйтесь, все хорошо. Хотя из-за вас начался новый виток холодной войны. Но вы не волнуйтесь",
– написал Смирнов.

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Он также призвал читателей представить, какой бы была реакция Скрипаля на эту весть.

"Теперь вас в России ненавидят, в Англии боятся, а в других странах мира издеваются. В общем вы теперь везде изгой. Сложно сказать, как вам жить дальше. Почему вы зеленеете? Почему не дышите? Сердце останавливается? Ну вот, "Новичок" подействовал наконец-то", – резюмировал российский пропагандист.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего двойного агента Сергея Скрипаля. Вместе с ним была отравлена и его 33-летняя дочь Юлия. Их обоих доставили в реанимацию в критическом состоянии. 12 марта премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что Скрипаль мог быть отравлен разработанным Россией боевым нервно-паралитическим веществом "Новичок".

Кто такой Сергей Скрипаль? Бывший полковник ГРУ России, где в 2006 году его осудили по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. В 2010 году Скрипаля освободили и выслали на Запад в рамках обмена обвиненными в шпионаже. В 2012 году, вскоре после прибытия в Великобританию, умерла его жена, а в прошлом году во время посещения России при загадочных обстоятельствах умер и его 44-летний сын.

Теги: Отравление Сергея Скрипаля Новости России Российская пропаганда
Источник: 24 Канал
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