Пропагандист Путина грубо высказался об известии относительно улучшения состояния Скрипаля
Российский пропагандист Дмитрий Смирнов грубыми высказываниями прокомментировал новость об улучшении состояния здоровья отравленного бывшего разведчика Сергея Скрипаля.
Об этом свидетельствует сообщение пропагандиста в Facebook.
Отметим, что ранее стало известно о том, что Сергей Скрипаль больше не находится в критическом состоянии.
"Скрипаль больше не в критическом состоянии", – сообщают нам из Туманного Альбиона. То есть вот он пришел в себя и ему рассказывают: "Вы в больнице, с вами что-то случилось. Вы только не волнуйтесь, все хорошо. Хотя из-за вас начался новый виток холодной войны. Но вы не волнуйтесь",
– написал Смирнов.
Читайте также: Причастность России к отравлению Скрипаля: Британия в ООН выдвинула ряд аргументов
Он также призвал читателей представить, какой бы была реакция Скрипаля на эту весть.
"Теперь вас в России ненавидят, в Англии боятся, а в других странах мира издеваются. В общем вы теперь везде изгой. Сложно сказать, как вам жить дальше. Почему вы зеленеете? Почему не дышите? Сердце останавливается? Ну вот, "Новичок" подействовал наконец-то", – резюмировал российский пропагандист.
Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего двойного агента Сергея Скрипаля. Вместе с ним была отравлена и его 33-летняя дочь Юлия. Их обоих доставили в реанимацию в критическом состоянии. 12 марта премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что Скрипаль мог быть отравлен разработанным Россией боевым нервно-паралитическим веществом "Новичок".
Кто такой Сергей Скрипаль? Бывший полковник ГРУ России, где в 2006 году его осудили по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. В 2010 году Скрипаля освободили и выслали на Запад в рамках обмена обвиненными в шпионаже. В 2012 году, вскоре после прибытия в Великобританию, умерла его жена, а в прошлом году во время посещения России при загадочных обстоятельствах умер и его 44-летний сын.