Пропагандистам "Звезды" запретили въезд в Украину и они уже покинули страну

Российским пропагандистам-членам съемочной группы телеканала Минобороны "Звезда", которые въехали в Украину 12 декабря, запретили въезд на 3 года. Они уже покинули территорию Украины.

"Съемочной группе телеканала "Звезда" запрещен въезд на 3 года за осуществление профессиональной деятельности для телеканала, который находится в списке санкций", – сказала в комментарии агентству Интерфакс-Украина cgbrth СБУ Елена Гітлянська.

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По ее словам, съемочная группа "Звезды" уже покинула территорию Украины.

При этом пресс-секретарь СБУ добавила, что сотрудники телеканала въехали в Украину как обычные граждане, которые не аккредитовались для работы журналистами.

Что известно о визите журналистов "Звезды" в Киев

12 декабря российский телеканал "Звезда" опубликовал информацию о том, что его съемочная группа беспрепятственно прибыла в Киев в "рабочих целях". Пропагандисты телеканала свободно разгуливали по Майдану Независимости в Киеве.

Российские журналисты заявили, что якобы откликнулись на предложение президент Владимира Зеленского приехать в Киев. Приглашением считают слова президента, сказанные в Париже и адресованные пропагандисту Владимиру Соловьеву.