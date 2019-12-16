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      Пропагандистам "Звезды" запретили въезд в Украину и они уже покинули страну

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      Пропагандистам "Звезды" запретили въезд в Украину на 3 года / telekritika.ua

      Российским пропагандистам-членам съемочной группы телеканала Минобороны "Звезда", которые въехали в Украину 12 декабря, запретили въезд на 3 года. Они уже покинули территорию Украины.

      "Съемочной группе телеканала "Звезда" запрещен въезд на 3 года за осуществление профессиональной деятельности для телеканала, который находится в списке санкций", – сказала в комментарии агентству Интерфакс-Украина cgbrth СБУ Елена Гітлянська.

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      По ее словам, съемочная группа "Звезды" уже покинула территорию Украины.

      При этом пресс-секретарь СБУ добавила, что сотрудники телеканала въехали в Украину как обычные граждане, которые не аккредитовались для работы журналистами.

      Что известно о визите журналистов "Звезды" в Киев

      12 декабря российский телеканал "Звезда" опубликовал информацию о том, что его съемочная группа беспрепятственно прибыла в Киев в "рабочих целях". Пропагандисты телеканала свободно разгуливали по Майдану Независимости в Киеве.

      Российские журналисты заявили, что якобы откликнулись на предложение президент Владимира Зеленского приехать в Киев. Приглашением считают слова президента, сказанные в Париже и адресованные пропагандисту Владимиру Соловьеву.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости России Новости Украины Российская пропаганда СМИ Медиа СБУ Украина – Россия
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